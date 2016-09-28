Yunak Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretime başladı

Konya’nın Yunak ilçesinde bu yıl birincil defa eğitim öğretime açılan Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulunda ilk ders zili çaldı.

Yunak ilçesinde bu sene ilk kere eğitim öğretime açılan Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu maliye bölümüne tescil yaptıran 108 öğrenci ders başı yaptı. Değişik il ve ilçelerden kayıt yaptırıp bu gün ders başı yapmak için okula gelen öğrenciler okulun girişine asılan, “Ilk öğrencilerimiz, okulumuza hoş geldiniz” yazılmış pankartla karşılandı.

2016-2017 eğitim öğretim yılıyla ilgili Yunak Iş Yüksek Okulu Müdürü Kadir Öztaş yaptığı açıklamada, “Yunak Meslek Yüksek Okulumuzun eğitim öğretime açılmasıyla öğrencilerimiz gelmeye başladı. Verimli bir eğitim öğretim yılı olabilmesi için bütün kadromuzla hazırız. İnşallah öğrencilerimizde bu zamana kadar verdikleri emeklerin karşılığını en iyi ve en başarılı şekilde alırlar. Okulunuz öğrencilerimize Yunak ilçesine bahtı açık uğurlu olsun, tüm öğrencilerime başarılar dilerim” dedi.