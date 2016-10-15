Yunaka 30 milyon liralık yatırım

Konya’nın Yunak ilçesine 90 dekarlık alana 70 bin ton kapasiteli 28 adet çelik silodan oluşan lisanslı hububat depoları kurulacak.

Lisanslı depoculuk yatırımı için Yunak’a gelen Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ve Anadolu Selçuklu Lisanslı Depoculuk A.Ş. Başkanı R.Fatih Alaybeyi Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ile görüşerek yatırım hakkında görüşmelerde bulundu. Görüşmede yatırımın Yunak tarımına ve ekonomisine katacağı değer üstünde durularak, yatırımın bir an önce başlaması fikri üstünde mutabık kalındı. Konya Ticaret Borsası’nın Türkiye’de tek bir alanda 100 bin ton ile en yüksek depolama kapasiteli tesislerine sahip lisanslı depolarının 2015 harman dönemiyle birlikte hizmet vermeye başlaması, yatırım araçları arasına tarımsal ürünleri de dahil etti. Bunun yanında 30 milyon liralık yatırımla Yunak’ta 90 dekar alanda 70 bin ton kapasiteli lisanslı depoların yapımına başlanacak. Anadolu Selçuklu Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ASLİDAŞ) adı aşağı 28 adet çelik silodan oluşacak olan Yunak’taki lisanslı depo yerleşkesinde mısır kurutma tesisi, hizmet binası, kantar, laboratuvar, buluşma salonu ve sosyal tesisler yer alacak. Kasım 2016 tarihinde temeli atılacak olan Yunak lisanslı depolarının 2017 yılı sonlarına içten hizmet vermesi planlanıyor. Lisanslı depoya konulan ürünlerin burada oluşturulan Elektronik Lisanslı Mahsul Senetleri (ELÜS) Borsa Konya Elektronik Platformu’na üye olunarak internetten alınıp satılabiliyor.

“Lisanslı depo yatırımlarına devam edeceğiz”

Konuyla ilgili bir tanımlama yapan KTB Başkanı Hüseyin Çevik, hububat üretim miktarı, gelişmiş un, makarna ve bisküvi sanayisi ve bulunduğu konum itibariyle kilit bir noktada olan Türkiye’nin, tarımsal ticarette de lider olabileceğini, bunun için lisanslı depoculuk sisteminin tarımsal ticaretin merkezine konulması gerektiğini söyledi. Lisanslı depoculuğun günden güne geliştiğini, sistemin uygulandığı ülkenin tarımsal üretiminde, ticaretinde, istihdamında, dünya ile rekabetinde, ulusal gelire katkısında ve buna alt olarak ücret hasılatında koskocoman artışlar sağlandığına sinyâl eden Çevik, “Türkiye’nin, bulunduğu jeopolitik konumu gereği uluslararası buğday ticaretinde kilit nokta olabilecek potansiyeli vardır. Türkiye üreten Kuzey ile bitiren Güney arasında önemli bir köprüdür. Dünya’da tarımsal üretim dek tarımsal ticaret de, artık küresel politikaları etkileyecek düzeye gelmiştir. Bundaki en büyük aktörler küresel düzeyde finans çevreleriyle çalışan borsalardır. Tarımsal üretimin ve ticaretinin ulusal boyutu aşıp, küresel ölçekte düşünülmesi gereken bir olgu olduğu günümüzde, organize piyasalar olan borsalarımızın da küreselleşmesi zorunlu bir sonuç olacaktır. Dilekçe, tarım sektörü ile parasal piyasaların entegre olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Konya gibi geniş tarımsal arazilere sahip ilimizde belli merkezlerde lisanslı depo yatırımlarına devam edeceğiz. Yunak ilçemizde de bunlardan biridir. Yatırım Yunak’a, tarıma ve tarımsal ticarete büyük bedel katacaktır. Yunak üreticisi, sanayicisi ve tüccarı ile dünyaya açılacaktır. Uğurlu olsun” diye konuştu.

Çevik, özellikle İslami kurallarla koymak isteyen sermayenin rahatlıkla bu sisteme dahil olabileceğini açıklama etti. Harman sezonu ürününü depolayacak yeri olmayan veya derhal satmak istemeyen üreticiler için lisanslı depoların hem iyi bir ambar ayrıca de iyi bir yatırım arabulucu olduğunu açıklayan Çevik, ürünlerin dinç ortamda sigortalı olarak değerini yitirmeden 24 ay her tarafında devlet garantisinde muhafaza edildiğinin altını çizdi.

“Üretici nakliye masrafından kurtulacaktır”

Sistemin işleyişi hakkında data veren Çevik, “Sistem mudi dediğimiz çiftlik sahibi, tüccar, sanayicinin lisanslı depoya koyacakları ürünler için bankalarda açtırabilecekleri yatırım hesabının aktifleştirilmesiyle başlıyor ve mudi kayıtları bu yatırım hesaplarına tanımlı olacak şekilde yapılıyor. Mudilerin lisanslı depoya teslim ettikleri net mahsul miktarı kadar yatırım hesaplarına kısa adı ELÜS olan Elektronik Lisanslı Ürün Senetleri online olarak basılıyor. Mudiler yüzde 50 destekli kira avantajından yararlanmaya başlıyorlar. Ardından ise bu basılan ELÜS’lerin Konya Ticaret Borsası’nın yeni şirketi olan ve internet ortamında ELÜS ticareti için bakanlıkça yetkilendirilmiş Borsa Konya platformu üzerinden alınıp satıldığında çiftlik sahibi için zirai stopaj ve buna tabi tahvil-kur ve tüccar/sanayici için ise gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV muafiyeti gibi avantajları birlikte getirmektedir. Çiftçi ürününü lisanslı depoya koyarak uygun gördüğü ya da gereksinim duyduğu bir dönemde satabilmektedir. Mahsul karşılığında aldığı mahsul senedi ile bankalardan finansmana erişimi de kolaylaşmaktadır. Üretici taşıma masrafından kurtulacaktır. Sanayici de bu sistemle yıl boyunca standartlara tarafından kalite sınıfı belli ürün bulabilecektir. Imalatçı kazanacak, tüketici kazanacak, yatırımcılar kazanacak nihai noktada tarım ürünleri yatırım aracına dönüşeceği için devletimiz de kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Çevik, bundan böyle lisanslı depolardaki ürünlerin de, altın ve döviz gibi yatırım arabulucu olduğunu sözlerine ekledi.