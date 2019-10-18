Yunak'ta “Engelleri Kaldırıyoruz, Spor ve Sanatla Buluşuyoruz” etkinliği
KONYA (AA) – Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı tarafından "Engelleri kaldırıyoruz, spor ve sanatla buluşuyoruz" projesi ile ilçedeki tüm engelli çocuk ve gençleri kapsayan engelliler için spor etkinliği başlatıldı.
Ekol Umut Evim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile Yunak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen spor faaliyetleri haftanın iki gününde yıl boyunca devam edecek.
Yaklaşık 100 engellinin spor aktivitelerine ilçede görevli beden eğitimi öğretmenleri ve özel eğitim hocaları katkı verecek.
Özel Eğitim Eğitmeni Serhat Ünlüer nezaretinde spor salonunda bulanan alet ve ekipmanlardan yararlanarak spor yapan engelliler, günlük eğitim çalışmalarına belirli saat ve mola düzenine göre devam ediyorlar.
Spor Salonu'nda gün boyu süren eğitim çalışmalarında engellilere yönelik olarak masa tenisi, voleybol, basketbol, futsal, dart ve badminton kursları düzenleniyor.
Spor etkinliğinde AA muhabirine açıklamada bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşama sevincini arttırmak, özgüvenlerine katkıda bulunmak, hayatı tutunmalarını sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Dezavantajlı bireylerin ailerinin hizmetinde olmak da en ulvi, en büyük görevlerimizdendir.Engellilerimiz bilmeliler ki, engellerini aşmada her zaman onların yanında olacağız. Engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Kutlu devletimiz ve aziz milletimizin el birliğiyle engellilerimizin önündeki her engeli kaldırma gayretimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.
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Yunak'ta “Engelleri Kaldırıyoruz, Spor ve Sanatla Buluşuyoruz” etkinliği
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