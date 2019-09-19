Yunak'ta kaçak avcı yakalandı
KONYA (AA) – Yunak ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği trafik ve asayiş ekiplerinin yol uygulaması sırasında bir araçta vurulmuş 2 tavşan 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Yunak Emirdağ karayolu 18'inci kilometresinde yol uygulaması yaptığı sırada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği , fişekleri ile vuruluş 2 tavşan bulundu.
Araç sürücüsü N.K'nın (40) av tüfeğine el konulurken idari para cezası uygulandı.
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