Yunak'ta lise öğrencileri “Kitap Meclisi”nde buluşacak
KONYA (AA) – Konya'nın Yunak ilçesinde, ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut lise öğrencileri için okullarda "Okumak Hayallerinizi Kanatlandırır" projesini başlattı.
Projeyle ilçe genelinde lise öğrencilerine okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında her okuldan seçilecek 3 öğrenci kaymakamlığın proje ofisi tarafından belirlenen bir kitabı, bir ay içerisinde okuyarak, ay sonunda toplanacak olan "Kitap Meclisi'nde" tartışıp, analizini yapacaklar.
Projeye yönelik bilgi veren Kaymakam Akbulut, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla genç neslin kitaptan giderek uzaklaştığını dile getirerek, gençlere yeniden okuma alışkanlığının kazandırılması için ebeveynler, eğitimciler ve yöneticilere büyük görev düştüğü söyledi.
Akbulut sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarın tüm evlere girdiği günümüzde kontrolsüz sosyal medya kullanımı, özellikle gençleri kitap okumaktan uzaklaştırıyor. Teknoloji bağımlısı haline gelen toplum kitap okumaya zaman ayırmıyor. Özellikle gençler arasında okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için eğitimciler ve ebeveynler çeşitli faaliyetlerle teşvik edici rol alabilirler."
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