Yunak’ta “Manevi Torun” projesi

Yunak Çarşı Cami bünyesinde kurulan gençlik merkezinde yaşları 8 ile 16 arasındaki öğrenciler okuldan arta kalan zamanlarında camiye gelerek hem ibadetlerini yapıyor hemde yardım faaliyetlerine katılıyor. Cami müezzini Murat Göktaş’ın kontrolünde, önceden tespit edilmiş yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin market alışverişi ve günlük ev işlerinde yardımcı olacak gönüllü 2 öğrenci görev alıyor. Manevi Torun Projesi kapsamında gönüllü öğrenciler yaşlı ve muhtaç aileleri ziyaret ederek bu kişilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hayata geçirilen projede çocuklara yardımlaşma ve sorumluluk bilincinin oluşturulması hedefleniyor.