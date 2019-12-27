Yunak'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anısına yürüyüş düzenlendi
KONYA (AA) – Konya’nın Yunak ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi.
Yunak'da Hükümet Konağı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nı hatırlamak ve şehitleri anmak amacıyla yürüdü.
Yunak Kaymakamlığı tarafından "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş ve öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Meydandan İlçe Jandarma Komutanlığına önüne yürüyen vatandaşlar, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için" sloganları attı.
Güzergah boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, 100 metre uzunluktaki Türk bayrağı büyük alkış aldı.
İş yerlerinden Türk bayrakları sallayarak korteji selamlayan vatandaşlar, yürüyüşe katılanları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şehitlerin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edildi.
Yürüyüşe Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut , Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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