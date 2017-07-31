Yunak'ta silahla yaralama

KONYA (AA) – Yunak ilçesinde çıkan kavgada, 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piribeyli Mahallesi’nde Bayram H. (64) ile Mehmet K. (67) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda Mehmet K, bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Mehmet K, ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Bayram H, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.