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01 Ekim 2016 Cumartesi

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Yunakta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey hayatını kaybetti, 1 birey yaralandı.Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4.

01 Ekim 2016 Cumartesi, 18:22
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Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey hayatını kaybetti, 1 birey yaralandı.
Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir istikametinden Yunak istikametine dışarı giden Sinan A. idaresindeki 34 BG 8174 araba, Süleyman Döner (60) idaresindeki 42 Y 6771 otomobille çarpıştı. Araçlar çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü durum yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Döner yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan öteki aracın sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin gerisinde taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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