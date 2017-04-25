Yunan’a sığınan darbeciler bir kez daha hakim karşısında

Mahkeme, Türkiye’nin 16 Temmuz’da askeri bir helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili Atina’ya gönderdiği 2. iade dosyası hakkında karar verecek. Hak Bakanlığının Atina’ya gönderdiği 2. iade dosyasında darbeci askerlerle ilgili ilave suçlamaların yanı sıra, Türkiye’de adaletli yargılanacaklarına ilişkin bir belge de bulunuyor. Yüksek Duruşma, “adil yargılanmayacakları ve kötü muameleye maruz kalabilecekleri tehlikesi bulunduğu” gerekçesiyle darbecilerin iade edilmemeleri kararını almıştı.

Manol Kostidis