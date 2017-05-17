Yunanistan’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere göre, Ege Denizi’nde bulunan Oniki adalar açığında meydana gelen depremin 14.30 5.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Yaşanan deprem Antalya’dan deha hissedilirken, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan’da olan zelzele kıyı Ege’de hissedildi

Yunanistan’ın Dodecanese Adasında meydana gelen 5.3 şiddetindeki zelzele öncelikle Muğla elde etmek üzere bütün kıyı Ege’de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere kadar bugün saat 14.30 sıralarında merkez üssü Ege Denizi’nde yer alan Yunanistan’ın Dodecanese Adası olan 5.3 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem ilk olarak Muğla’nın Datça ilçesi almak üzere kıyı Ege’de yer alan ikâmetgâh alanlarında hissedildi. Kısa süreli paniğe niçin olan zelzele nedeniyle bölgede her hangi bir can ve mülk kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Suat Metin

