Yunanistanda korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere tarafından Yunanistan’da meydana gelen depremin akşam saat 20:36 sıralarında 4.4 şiddetinde kaydedildiği, depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu bildirildi. Yaşanan depremin bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu, 4.4 şiddetindeki zelzele yerin takriben 21.4 kilometre değin derinlerde meydana geldiği açıklama edildi.