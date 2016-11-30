Ana Sayfa   >   Genel   >   Yunanistanda korkutan deprem!

Yunanistanda korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere tarafından Yunanistan’da meydana gelen depremin akşam saat 20:36 sıralarında 4.4 şiddetinde kaydedildiği, depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu bildirildi.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 23:18
yunanistanda-korkutan-deprem

Benzer Konular

kar-yagisi-altinda-muhtesem-solen
Kar yağışı altında muhteşem şölen
alperen-ocaklarindan-halep-istegi
Alperen Ocaklarından Halep isteği
elektrik-kesintisi-nedeniyle-okullar-tatil
Elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere tarafından Yunanistan’da meydana gelen depremin akşam saat 20:36 sıralarında 4.4 şiddetinde kaydedildiği, depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu bildirildi. Yaşanan depremin bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu, 4.4 şiddetindeki zelzele yerin takriben 21.4 kilometre değin derinlerde meydana geldiği açıklama edildi.

deprem haber haberler Yunanistan yunanistan'da korkutan deprem

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet