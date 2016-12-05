Ana Sayfa   >   Genel   >   Yunanistandan şok Türkiye kararı…

Yunanistandan şok Türkiye kararı…

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan mahkeme 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subayın 3’nün Türkiye’ye iade talebi ile ilgili karar verdi.

05 Aralık 2016 Pazartesi, 19:29
yunanistandan-sok-turkiye-karari

Benzer Konular

yunanistanda-korkutan-deprem
Yunanistanda korkutan deprem!
ingiliz-heyeti-meclisin-bombalanan-kisimlarini-gezdi
İngiliz heyeti Meclisin bombalanan kısımlarını gezdi
tbmmde-sultan-abdulhamid-sergisi
TBMMde Sultan Abdülhamid sergisi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan mahkeme 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subayın 3’nün Türkiye’ye iade talebi ile ilgili karar verdi. Duruşma 3 darbeci subayın Türkiye’ye iadesini reddetti. Yarın da 5 darbeci subayın Türkiye’ye iadesi ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. 

Manol Kostidis

TBMM yunan yunan halkı Yunanistan yunanistana kaçan askerler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet