Yunanistandan şok Türkiye kararı…

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan mahkeme 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subayın 3’nün Türkiye’ye iade talebi ile ilgili karar verdi. Duruşma 3 darbeci subayın Türkiye’ye iadesini reddetti. Yarın da 5 darbeci subayın Türkiye’ye iadesi ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

Manol Kostidis