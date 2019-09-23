Yunus Emre Enstitüsü Türkologlarını uğurluyor
ANKARA (AA) – Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, YEE'nin temel işlevinin dünyayla bağ kurmak olduğunu belirterek yurt dışında görevlendirilecek Türkologların da bu bağlamda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Ankara'daki YEE Ek Binası'nda, "2019-2020 Öğretim Yılında Yurt Dışındaki Üniversitelere Türkolog Olarak Görevlendirilmesi Planlanan Öğretim Elemanları İçin Bilgilendirme Toplantısı"nın açılış programı gerçekleştirildi.
İki gün sürecek eğitim toplantısının açılış programına, YEE Başkanı Ateş, Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve yurt dışında görevlendirilecek Türkologlar katıldı.
Açılışta konuşan YEE Başkanı Ateş, Türkiye'nin büyük bir kültürel vizyona sahip olduğuna işaret ederek Türk vatandaşlarının dünyayla bağ kurmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığının altını çizdi.
YEE'nin her kültürü önemsediğini belirten Ateş, Türkologların görev yapacağı yerlerde "öğretirken öğrenen" bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.
Ateş, "YEE'nin temel işlevi, dünyayla bağ kurmak. Bu bağ kurma işini siz de yurt dışındaki üniversitelerde gerçekleştireceksiniz." ifadesini kullandı.
Kartallıoğlu da yurt dışında görev yaptığı süredeki deneyimlerini paylaşarak Türkologlara bulundukları ülkelerde sosyal medya ve diğer platformlarda "siyasi söylemlerden kaçınmaları" uyarısı yaptı.
– 12 ülkede 30'dan fazla Türkolog görevlendirilecek
Enstitünün 50 ülkede 100 üniversite ile "Türkoloji İş Birliği Anlaşması" bulunuyor. YEE, söz konusu iş birliği anlaşmaları kapsamında çeşitli ülkelerdeki saygın üniversitelerin talebiyle Türkiye'den Türkoloji alanında kendini ispatlamış nitelikli misafir akademisyenleri yurt dışında görevlendiriyor.
Bu çerçevede YEE, 2019-2020 öğretim yılı için 12 ülkedeki (Afganistan, Cezayir, Etiyopya, Gambiya, Hindistan, Katar, Pakistan, Senegal, Sudan, Ürdün, Somali ve Moritanya) 23 farklı üniversitede 30'dan fazla Türkolog görevlendirecek.
Bu görevlendirme öncesi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile titiz bir iş birliği halinde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı akademisyenlerini belirleyen YEE, bugün açılışı yapılan program kapsamında görevlendirilen Türkologlara bilgilendirmelerde bulunacak.
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