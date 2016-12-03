Yunus Emre Nefesli Beşlisi konseri

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestra sanatçılarının kurduğu “Yunus Emre Nefesli Beşlisi” konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası senfoni sanatçılardan oluşan “Yunus Emre Nefesli Beşlisi”, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı’nda sahne aldı.

Şef Ender Sakpınar’ın orkestra şefliğini yaptığı konserde, flütte Ebru Ertek, obuada Serkan Altınok, klarnette Mertol Mutlu, kornoda Orçun Armutlu ve fagotta Orçun Ensoy oluşan grup, seslendirdikleri başarılı eserlerin sonunda müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.