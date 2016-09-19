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Yunus Mallı yıldızlaştı

Bundesliga’da, Mainz 05’in deplasmanda Augsburg’u 3-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Yunus Mallı, bir gol ve bir asist ile oynadı.

19 Eylül 2016 Pazartesi, 00:13
Yunus Mallı yıldızlaştı

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BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 3. haftasında Mainz 05, deplasmanda Augsburg’u 3-1 mağlup etti.

Augsburg kentindeki WWK Arena’da oynanan karşılaşmada Mainz 05, 7. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı’nın kullandığı köşe vuruşunda Jhon Cordoba’nın kafa gölüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 73. dakikada Konstantinos Stafylidis’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Bu golün ardından Mainz 05’te sahneye çıkan Yunus Mallı, 75. dakikada Daniel Brosinski’nin ortasında kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Konuk ekip, 81. dakikada Yoshinori Muto ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Halil Altıntop 81. dakikada oyuna girdi

Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, Augsburg’da Türk futbolcu Halil Altıntop, Dong-Won Ji’nin yerine 81. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

Bu sonuçla Mainz 05, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4’e yükseltti. Augsburg ise 3 puanda kaldı.

Muhabir: Erbil Başay

spor

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