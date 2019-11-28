Yunus parklarının sirk ve hayvanat bahçelerinden ayrı tutulması talebi
ANKARA (AA) – Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği üyeleri ile başkentte faaliyet gösteren turizm derneklerinin temsilcileri, yunus parklarının turizme, ekonomiye, sağlık ve sosyal hayata katkı sağladığını, bu nedenle sirk ve hayvanat bahçelerinden ayrı tutulması gerektiğini savundu.
Ankara'da bir araya gelen dernek üyeleri, TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun yeni yunus parklarının açılmaması ve mevcutlarda da rehabilitasyon merkezleri oluşturulabilmesi için 2 yıl süre tanınmasıyla ilgili kararını görüştü, parkların işlevini ele aldı.
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, parklarda yunuslara yönelik hiçbir kötü muamelenin söz konusu olmadığını söyledi.
Gökalp, "Ülkemizde bulunan yunuslar hiçbir şekilde Avrupa'dan ve dünyadaki örneklerinden daha kötü şartlarda değildir. Yunus parkları hem turizme hem ekonomiye hem de sağlık ve sosyal hayata katkı sağlıyor. Kesinlikle sirkler ve hayvanat bahçeleriyle aynı kategoride değerlendirilmemeli. Tesislerimiz çok ciddi tesislerdir. Her türlü hayvan refahına yönelik yatırımımız, çalışanımız mevcuttur. Dünyada ne ise bizim standardımız bundan bir adım daha üsttedir." diye konuştu.
Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Gökçe ise yunuslarla terapi gören otizmli çocukların sağlık durumlarında gelişme görüldüğüne işaret etti.
Gökçe, uyku problemi yaşayan çocukların bu terapilerle sorununu aştığını, hiperaktivite sorunu bulunan çocukların da durumlarında düzelme olduğunu dile getirdi.
Toplantı raporlarının, Meclis'teki partilere gönderileceği belirtildi.
– Komisyon raporu
TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun, çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı taslak raporu 22 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulmuştu.
Komisyon Başkanı Mustafa Yel, "Konuyla ilgili tarafları dinledik, yunus parklarının sahipleri komisyonumuzda bizlerle görüştüler. Bunun dışında bu işe karşı olan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmemizden sonra kanaatimiz, artık Türkiye'de yunus parklarının açılmasının kesinlikle yasaklanması oldu. Mevcutlara da rehabilitasyon merkezleri oluşturulabilmesi için 2 yıl süre tanıdık." ifadelerini kullanmıştı.
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Yunus parklarının sirk ve hayvanat bahçelerinden ayrı tutulması talebi
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