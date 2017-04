Yunusların silahla vurulması inceleme altında

Sezgin, Prof. Dr. Mustafa Sözen’in kendilerine ihbar niteliğinde ilettiği fotoğraflar ve video görüntülerini inceleyerek olayı gerçekleştirenlerin tespit edilmesinin gerisinde gerekli cezanın uygulanacağını açıklama etti.

Zonguldak’ta kuş türleriyle ilgili alıştırma yapan BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Çaycuma’nın Filyos beldesinde sahilde silahla vurulan 6 yunus balığını fark etti. Balıkları vurduğu bahis edilen balıkçıları; ellerindeki silahlarla fotoğraflarını çeken Sözen, durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü’ne ihbar etti. Fotoğrafları inceleyen ekipler konu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma sonunda idari suç oluşturan uygulanacak

Zonguldak Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, yaşanan süreci anlattı. Prof. Dr. Mustafa Sözen’in kendilerine ilettiği fotoğraf ve video görüntülerini incelemeye aldıklarını anlatan Sezgin Örmeci, yunus balıklarının üreme ve beslenme döneminde kıyılara yaklaştığını hatırlattı. Balıkların vurulma nedenini incelemeye aldıklarını bildiren Sezgin Örmeci, şöyle dedi:

“Zonguldak Filyos bölgesinde kuş gözlemi yaparken Prof. Dr. Mustafa Sözen hocamız açık alanda silah sesleri duyuyor. Elinde de uzun objektifli bir fotoğraf makinesi var. Sesin geldiği yerdeki şahısların fotoğraflarını çekiyor. Akabinde bu kişinin tüfeğinin olduğunu görüyor. Onu da fotoğraflıyor. Sonradan da kıyıda vurulmuş şekilde yer alan yunus balıklarını görüyor. Bunların hepsinin fotoğraflarını bana iletti. Biz konu ile ilgili araştırmamızı sürdürüyoruz. Bu aşamada da konu basına intikal etti. Hemen Şimdi araştırma çalışmamız devam ediyor. Kişiler muhakkak ve net. Konunun tahkikatı yapıldıktan daha sonra gerekli cezai operasyon yapılacak. Bunu da her tarafta kamuoyuna bildireceğiz. Fotoğrafta gözüken bir kişi var. Sandalda bir birey var ona eşlik eden. Elinde tüfek net bir şekilde belirli. Konunun araştırmaları devam ediyor.”

“Ağlarla ilgili olabilir”

Yunus balıkların öldürülme sebebinin yapılan tahlil ve soruşturmanın ardındaki açığa kavuşacağını ifade eden Örmeci, “Maalesef yunuslar öldü. Açık Konuşmak Gerekirse çok bilemiyorum lakin ağlarla ilgili olabilir. Karşılaşılan şart budur. Özellikle yunuslar bu dönemde kıyılara daha yakın oluyorlar. Bilhassa bu aylarda. Üreme ve besin açısından da yerinde zaman. Bu dönemde Karadeniz boyunca kıyılarda yunus balıklarını çokça görme şansımız oluyor. Şu an bütün da yunus görebilme zamanı. Önce konunun tahkikatı yapılacak. Araştırılacak. Birey yada kişiler hakkında yönetimsel yaptırım cezası uygulanacak. Bunun sonucunda konusuna tarafından su ürünlerine tarafından tarım teşkilatı da olabilir. Biz bu tahkikatın dosyasını değerlendireceğiz. Mustafa Sözen hocamın fotoğrafında bir tane yunus balığı gördüm. Bir kaç tane daha olabilir tabi bu. Bütün sayıları net yok. Şu an çalışmamız sürüyor. Fazla sıcak bir olay. Her ne değin fotoğraflar net olsa da şahısların ifadelerine başvurulacak. Akabinde de zorunlu yönetimle ilgili cezalar verilecek” ifadelerine yer verdi.

Iftihar Altındağ – Sertaç Özdemir