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Yurdun dört bir yanında teröre lanet yürüyüşleri

Terör örgütlerinin Türkiye’ye karşın gerçekleştirdiği eylemleri lanetlemek nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında “Teröre Lanet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

18 Aralık 2016 Pazar, 23:54

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Terör örgütlerinin Türkiye’ye karşın gerçekleştirdiği eylemleri lanetlemek nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında “Teröre Lanet Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Ellerindeki bayrak, pankart ve dövizlerle büyük kasaba merkezlerinde toplanan vatandaşlar, her zaman bir ağızdan teröre lanet okudu. Antalya, Diyarbakır, Hakkari Çukurca ve Yüksekova, Mardin Midyat ile Şırnak Cizre’de gerçekleştirilen eylemlerde vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kürt, Türk kardeştir, PKK kalleştir” diye slogan attı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen protestoda, polis zırhlı araçlarının eşliğinde yürüyen vatandaşlar, taşıdıkları “Çukurca devletiyle birlikte” yazılmış pankartın ardından tekbirler getirerek, kardeşlik mesajları vererek yürüyüşü gerçekleştirdi.

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