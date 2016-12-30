Yurtdışından 85 kullanılmış komple tesis getirildi

KIRŞEHİR (AA) – Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yurdal Şahin, imalat sektöründe, yaklaşık 5 yılda 85 kullanılmış komple tesisin yurtdışından Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

Şahin, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda Yeni Teşvik Yasası ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında, desteklenecek sektörlerin, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek kriterlerine göre belirlendiğini belirtti.

Kırşehir’in de içinde olduğu 17 ilin 4’üncü bölgede yer aldığını aktaran Şahin, Kırşehir’de ise 6 sektörün belirlendiğini dile getirdi.

Teşvikle ilgili 2017 yılında başta imalat sektörü olmak üzere bazı yeniliklerin de getirildiğini anlatan Şahin, “Bütün bölgelerde 2017 yılı için imalat sanayi yatırımlarında desteği yüzde 100’e çıkarıyoruz.” dedi.

Şahin, yurt dışından, kullanılmış komple tesis ya da makine getirmek isteyenlerin de teşvik edileceğine değinerek, şunları kaydetti:

“Kullanılmış komple tesisleri yurt dışından getirmek isteyenleri, yeniymiş gibi teşviklerden yararlandırıyoruz. Yaklaşık 5 yılda yurt dışından 85 kullanılmış komple tesis geldi. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika dahil Avrupa’da satılık çok fazla tesis var. Ortak arayanlar mevcut. Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin ekonomiyle ilgili bir birimi var. Sürekli görüşüyoruz. Diyorlar ki, ‘bize çok fazla müracaat var.’ Yatırımcı orada ikinci üçüncü jenerasyon olarak çalıştırmış ama çocukları işi sahiplenmeyince bu yatırımı bir şekilde elden çıkarmak ya da kapatmak durumunda kalıyor. Biz bu tür komple tesisleri, teşviklerden de yararlandırarak destekliyoruz. Onlarla temas edip yurt dışına incelemeye gidebilirsiniz.”

Şahin, bu şekilde satılık tesislerin adedinin yüz binlerce olduğunun söylendiğine işaret ederek, “Bunlar KOBİ ölçeğinde. Sizin de almanızı çok zorlaştırmayacak imalat tesisleri olduğunu düşünüyoruz. 300-500 kişi çalışan uzaycılılık alanında tesisler bile var. Aklınızda olsun, biz bunları teşvik ediyoruz.” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısına, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.