Yurtlarda kalan öğrenciler müzeleri gezecek

SİVAS (AA) – Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler kentteki müzeleri gezecek.

Program kapsamında ilk olarak Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi konferans salonunda, müze tanıtım programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kadir Pürlü, burada yaptığı konuşmada, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüyle güzel bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Yurtlar da kalan öğrencileri 15 gün süreyle müzelere götüreceklerini aktaran Pürlü, “Müzede uzmanlarımız arkadaşlarımıza yardımcı olacaklar ve keyifle müzelerimizi gezme imkanı bulacaklar. İnsan önce yaşadığı şehri̇ tanımalıdır ve bunun bi̇li̇nci̇nde olmalıdır.” diye konuştu.

Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erdoğan Tunç da, şehir dışından gelen öğrencileri Sivas’ta misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Kredi̇ Yurtlar Kurumu olarak si̇zleri̇ öğreni̇m hayatları boyunca mi̇safi̇r etmeni̇n onurunu yaşayoruz. Bu süre i̇çeri̇si̇nde yaşadığınız şehre dai̇r şehri̇n değerleri̇ni̇ tanımanızı onlar hakkında bi̇lgi̇ sahi̇bi̇ olmanızı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pürlü, Tunç ve öğrenciler Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesini gezdi.

Pürlü, müze hakkında öğrencilere bilgi verdi.