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23 Aralık 2016 Cuma

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Yurtta kış

23 Aralık 2016 Cuma, 15:05

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KARAMAN (AA) – Karaman’da 140 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karaman Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 55 santimetreyi geçti, 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 140 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ile karayolları ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli karayollarında zincirsiz araçların yola çıkmasına, Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde de tırların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Kar Yağışı Karaman koy Setavul

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