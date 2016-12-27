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Yurtta kış

27 Aralık 2016 Salı, 13:00

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KONYA (AA) – Kar yağışı ve tipi, Konya-Antalya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve buzlanma sonrasında yola çıkan sürücüler Konya – Antalya karayolunun özellikle Seydişehir-Akseki arasındaki bölümlerinde zor anlar yaşıyor. Çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı güzergahta, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak mahsur kalan araçların yardımına, bölgede faaliyet gösteren kurtarıcılar yetişti.

Tırların geçişişine izin verilmediği karayolunda diğer araçlar zincir takarak ilerleyebiliyor.

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