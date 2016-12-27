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Yurtta kış

– Karaman’da biriken karlar nedeniyle çökme riski bulunan Aktekke Camisi’nin çatısı itfaiye ekiplerince temizlendi

27 Aralık 2016 Salı, 19:05

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KARAMAN (AA) – Kar yağışının etkili olduğu Karaman’da itfaiye ekipleri, biriken karlar nedeniyle çökme tehlikesi bulunan Aktekke Camisi’nin çatısını temizledi.
Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, merkezde kar kalınlığı 83 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti.
Hazreti Mevlana’nın annesi Mümine Hatun ve ağabeyinin yanı sıra, dönemin önde gelen din alimlerinin mezarlarının bulunduğu tarihi Aktekke Camisi’nin çatısında yoğun kar yağışı dolayısıyla çökme riski oluştu.
Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye aracı yardımıyla çatıya çıkarak biriken karların temizlenmesi için kürek yardımıyla çalışma yaptı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile caminin çatısında biriken karlar tamamen temizlendi.

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