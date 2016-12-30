Yurtta kış

KONYA (AA) – Konya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolunda sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

İlçede dört gündür devam eden kar yağışının etkisini artırması üzerine, Seydişehir-Antalya karayolunun ulaşıma kapandığını belirten Erdoğan, Seydişehir-Konya karayolunda ise tırların ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi.

Alınan tedbirler kapsamında sürücülerin dinlenme tesislerine yönlendirildiğini aktaran Erdoğan, “Bazı sürücüler de okulların pansiyonlarında misafir ediliyor. Sürücüler zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmamalıdır. Karayollarından gelen bilgiye göre hareket edilecek.” diye konuştu.

Erdoğan, karayolları ekiplerinin yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.