Yurtta kış

SİVAS (AA) – Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, şehir adeta beyaza büründü. Sivas Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışının hafta sonu tatiline gelmesini fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Öte yandan, kar yağışı Sivas’ın bazı ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı 161. Şube Şefliği ekipleri de Sivas’ı çevre illere bağlayan Malatya, Tokat, Erzincan ve Kayseri karayollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve bazı bölümlerde küreme ve tuzlama yapıldığını belirtti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşecek.