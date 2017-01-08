Yurtta kış

– Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir’de ekipler, ulaşıma kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıyor

BURSA (AA) – Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir’de yoğun kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürülen karla mücadele çalışmalarında ekipler dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan’da 15, Gemlik’te 5, Gürsu’da 2, İnegöl’de 70, İznik’te 18, Karacabey’de 15, Keles’te 30, Kestel’de 9, Mudanya’da 10, Mustafakemalpaşa’da 60, Nilüfer’de 4, Orhaneli’nde 45, Orhangazi’de 10, Osmangazi’de 8 ve Yenişehir’de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapanması yüzünden çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.

– Yalova

Yalova’da kar yağışı aralıklarla etkilisini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini sürdüren kar yağışı bugün de aralıklarla yağarak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde oluşabilecek olumsuzlukların en az sıkıntıyla atlatılması için tüm tedbirlerin alındığını, karla mücadelede 25 kişilik kriz ekibi ile 8 kar küreme, 6 tuzlama araç kullanıldığı bildirildi.

Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkisinde de Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri yolun trafiği açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonu ve tuzlama araçları ile çalışma yürütüyor.

Yetkililer Yalova-Bursa karayolunu kullanacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Bu arada, Gebze İzmir Otoyol İşletme AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü’nün ve otoyolun açık kalması için 45 kişi ve 10 araçla çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan (ASKF) yapılan açıklamada da dün ve bugün oynanacak amatör lig karşılaşmalarının kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

– Çanakkale

Çanakkale ve bölgesinde iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 140 köy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler kapanan köy yollarının açılması için vardiya usulü ile çalışmalarını sürdürdü. Karayolları ekipleri Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale Belediyesinin tuzlama ekipleri de ana ve ara arterlerdeki sıkıntılı bölgelerde önlem aldı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri İstanbul, İzmir ve Bursa yönüne gidecek araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Araçlarının kış donanımları uygun olmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken zincir bulunmayan araçların yollarına devam etmelerine izin verilmedi.

– Balıkesir

Balıkesir’de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 526 mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Altıeylül 34, Balya 37, Bandırma 28, Bigadiç 16, Burhaniye 4, Dursunbey 46, Erdek 21, Gönen 77, İvrindi 38, Karesi 43, Kepsut 25, Manyas 42, Marmara Adası 6, Savaştepe 38, Sındırgı 38 ve Susurluk’ta 33 olmak üzere 526 mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Ana yollardan, İzmir-Balıkesir, Balıkesir-Çanakkale ve Balıkesir-Edremit’te sıkıntı bulunmadığı öğrenildi.

Yolların açılması için ise Karayolları, AFAD ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

– Kütahya

Kütahya’da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak ölçülürken il genelinde zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kütahya kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sabaha karşı sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.

İl genelinde zirai don uyarısı yapılırken, seracılıkla uğraşan üreticilerden dona karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

– Bilecik

Bilecik’te de karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, 4 kamyon, 4 kepçe, 2 traktör, 1 greyder, 2 kar küreme aracı ile çalışmalarını sürdüren ekiplerin karla mücadele çalışmalarına katılarak, incelemede bulundu.



Bereketi olan bir durumun zahmetinin de olduğunu ifade eden Yağcı, ”Ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda şu ana kadar vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamadı. Şehrimizin zor coğrafi konumuna rağmen en üst noktalarda da incelemelerde bulunduk ve yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Sürücülerimiz, çok gerekli olmadığı müddetçe araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum.” ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, önceki gün ulaşıma kapanan 100 köy yolundan 50’sini ulaşıma açarken, diğerlerini de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

– Eskişehir

Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde ve ilçe yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde gün içinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9, en yüksek sıcaklığın ise sıfır derece olması bekleniyor.

Kar yağışının bugün ve yarın hafif şekilde aralıklarla süreceği bildirildi.

Polis ekipleri, Eskişehir’i Bursa, Bilecik, Ankara, Kütahya ve Afyonkarahisar’a bağlayan karayollarında sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.