Yurtta kış

– Eskişehir’de etkili olan kar yağışı sonrası kentin tarihi ve turistik bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de etkili olan kar yağışı sonrası kentin tarihi ve turistik bölgelerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan ve Türk coğrafyasındaki yaklaşık 33 mimari eserin minyatürlerinin bulunduğu “EsminyaTürk”teki eserler, yağan kar sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Selimiye Camii, Çifte Minareli Medrese, Divriği Ulu Camii, Diyarbakır Ulu Camii ile Ahlat Ulu Kümbet’in yanı sıra Orkun Abideleri, Mostar Köprüsü gibi eserlerin de yer aldığı ”EsminyaTürk”te vatandaşlar fotoğraf çekti.

Beyaza bürünen Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı içindeki yapay gölet de kısmen dondu.

Vatandaşlar park içindeki ”Masal Şatosu” ile ”Korsan Gemisi” önünde özçekim yaparak karın keyfini çıkardı.

Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler ve Kurşunlu Külliyesi de vatandaşların ilgi odağı haline geldi.