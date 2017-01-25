Yurtta kış

SİVAS (AA) – Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Altınyayla’da 6, Divriği’de 35, Gemerek’te 6, Hafik’te 49, İmranlı’da 15, Kangal’da 60, Şarkışla’da 7 ve Zara’da 75 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

– Sivas-Malatya karayolunda ulaşımda aksama

Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı Yağdonduran Geçidi’nde yoğun tipi etkili oluyor.

Etkili tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yol zaman zaman trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatılıyor.