Yurtta kış

NİĞDE (AA) – Niğde’de yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 13, Bor’da 12, Çiftlik’te 9, Çamardı’nda 6, Ulukışla’da 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri köy yollarının açılması için, 9 greyder, 10 bıçaklı kamyon, 2 JCB, dozer ve yükleyiciyle çalışmalarına devam ediyor.

Tipinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.