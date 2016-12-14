Yurtta kış

– Aksaray’ı Adana ve Nevşehir’e bağlayan yollar, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

AKSARAY (AA) – Aksaray’ın Adana ve Nevşehir ile karayolu bağlantısı, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Aksaray’ı Adana ve Nevşehir’e bağlayan karayollarında ulaşım durdu.

Yoluna devam edemeyen araçlar, yetkililerce dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Öte yandan ekipler, yolların trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen saatlerde kar yağışının etkisini yitirmesiyle yolların trafiğe açılması bekleniyor.