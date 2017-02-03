Yurtta kış

SİVAS (AA) – Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 145 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Kangal’da 30, Gürün’de 25, Hafik’te 20, İmranlı’da 18, Şarkışla’da 12, Ulaş’ta 12, Yıldızeli’nde 8, Zara’da 4 ve Divriği’de 2 olmak üzere, 145 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

– Hafik Gölü buz tuttu

Sivas’ın Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü’nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

İlçede yaşayan Halil İbrahim ve Sadettin Çaldıran kardeşler, motorlu testere ile göldeki buzu keserek kalınlığını ölçtü.

Halil İbrahim Çaldıran, AA muhabirine, gölün üzerindeki buz tabakasının kalınlığının 30 santimetre olduğunu söyledi.

Özellikle hafta sonları göle çok sayıda ziyaretçinin buzla kaplı yüzeyde gezdiğini dile getiren Çaldıran, “Gölün yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Buzu motorlu testereyle kestik ve iki kademeli buz çıktı. Birinci kademe 10 santimetre civarında muhtemelen bu daha yeni tutmuş olan buz. Alt taraftaki buzun ise 21-22 santimetre kalınlığı var. Bazı günler hava sıcaklığı gece sıfırın altında 30 dereceyi buluyor. Şu an ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece civarında.” dedi.