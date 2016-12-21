Yurtta kış

KONYA (AA) – Beyşehir ilçe merkezini dış Mahallelere bağlayan yolların ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki kar yüksekliğinin meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda 2 santim civarında olduğunu belirtti.

Karla mücadele ekiplerinin de gerek şehir merkezindeki ana cadde ve yollarda, gerekse dış Mahallelerde mesai yapmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

Kent merkezinde ekiplerin daha çok buzlanma görülen kesimlerde ve eğimli noktalarda tuzlamaya yönelik çalışma sergilendiğini belirten Özaltun, şöyle konuştu:

“Dış Mahallelerde de teyakkuz halinde olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekletiliyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 6 greyder, 6 kepçe, 3 tuzlama aracı ve toplam 58 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, Beyşehir merkez ve nüfus yoğunluğu itibariyle büyük yerleşim merkezlerimizde dönüşüm halinde mesai yapıyor. Bölgede devam eden kar yağışına rağmen kent merkezinin 55 dış Mahalleye olan bağlantısının halen açık olduğunu, sabah saatleri itibariyle ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, olumsuzluk yaşandığına dair herhangi bir ihbar almadıklarını ancak gün içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale için de Beyşehir Belediyesinin 5123399 numaralı telefonu aranabilecek.”

Özaltun, güne bereketli bir sabahta beyaz bir görüntüyle uyandıklarını, kar yağışının hafif şekilde devam ettiğini ve iki gün süreyle bölgede etkili olacağı yönünde meteorolojik verilerin olduğunu hatırlatarak, trafiğe çıkan sürücüleri ise ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkmamaları yönünde tavsiyede bulunduklarını kaydetti.