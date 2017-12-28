Yurttaki 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bolu’da İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda kalan 17 öğrenci, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi’nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin erkek yurdunda kalan öğrencilerden 17’isinin mide bulantısı şikayetini yurt yönetimine bildirmeleri üzerine okul yurduna çok sayıda ambulans sevke edildi. İzzet Baysal Anadolu Lisesi erkek yurduna gelen 112 Sağlık ekipleri, mide bulantısı şikayeti olan 17 öğrenciyi, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.
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