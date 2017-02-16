Yürürken kafasına pencere camı düşen genç kız yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yolda yürüyen genç kız, binanın 3. katından kafasına pencere camı düşmesi sonucu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak’ta bulunan bir binanın 3’üncü katındaki pencere camı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yerinden çıktı ve sokakta yürüyen Gamze Kara’nın (22) başına düştü.

Yaralanan Gamze Kara, çevredeki vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.