Yürüyemez denen çocuk zoru başardı

Kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı’na devredilen ve ‘Bursa İlker Çelikcan Fizik Çare ve Rehabilitasyon Hastanesi’ adı bahşedilen Asker Hastanesi’nde yedi asırlık hamamlar termal tedavide kullanılırken, asker ve sivil tüm vatandaşlar şifa buluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Binbaşı Dr. Turgay Demiray gözetiminde hastalar bir bir ayağa kalkıyor. Beyin kanaması neticesinde sağ tarafını iyice kullanamayan 13 yaşındaki Arda Örtün, uzman doktorların da yardımı ile ayağa kalktı. 3 ay önce baş ağrısı ile uyanan Arda, 15 dakika içinde ise şuurunu kaybetti. Ailesi tarafından ambulansla Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Arda, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. 9 gün yoğun bakımda kalan Arda, sonradan kendine geldiğinde ise yürümesi ve konuşmasının güç olduğu açıklama edildi.

Ailenin yaptığı araştırma sonucu Bursa İlker Çelikcan Fizik Çare ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne gelen Arda, 2 ay gibi kısa bir zamanda ayağa kalktı. Baba Polat Örtün, “Oğlum yoğun bakımdayken durumunun kritik olduğu söylenmişti. Gözlerini açtığında ise hareket etmesi ve konuşmasının devasız olduğunu ifade ettiler. Sağ tarafını hiçbir şekilde kullanamıyordu. Buraya sedye ile getirdikten sonra yapılan tedaviyle ayağa kalktı. Konuşmaya başlayınca çok sevindik. Allah’a şükürler olsun hemen kendi başına yürüyebiliyor” dedi.

Dr. Turgay Demiray ise, “Ilk geldiği zaman vücudunun sağ tarafında güçsüzlüğü vardı. Kolunu bacağını oynatamıyordu. aynı zamanda konuşamıyordu. Ailesinin de ayağa kalkacağından ve konuşacağından hiç ümidi yoktu. Önce onu yürüyebileceğine ve konuşacağına inandırdık. Evvela eklemleri ve kaslarını gerdirerek mafsal hareket açıklığını sağladık. Arda’nın daha önce kaybetmiş olduğu adale gücünü geri kazandık. Konuşması için de uyumlu olarak terapi düzenledik. Kısa sürede ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. Bir aylık çare sürecimiz daha var. Artık kendi başına yürüyebiliyor. Bütün zorlama seviyesine daha gelmedi. Lakin yüzde 70 düzelme var” diye konuştu.

Yaşadıkları zor günleri anlatan Arda ise, “Buraya geldiğimde korkmuştum. Ama şu lahza öyle sıkıntım kalmadı. Herkes bana fazla yardımcı oldu. Okulumdan geri kaldığım için üzgünüm. En kısa sürede okula dönmek için gayret gösteriyorum. Derslik arkadaşlarımı çok özledim” biçiminde konuştu.

Abdullah Çibir