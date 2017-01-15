“Yüz Güzeli Eskişehir” yarışması tanıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Bando Midas tarafından düzenlenen “Yüz Güzeli Eskişehir” yarışmasının tanıtımı yapıldı.

Kent merkezinde bir otelde gerçekleşen etkinlikte konuşan Eskişehir Genç Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği (Genç MÜSADER) Başkanı Mustafa Demir, yarışmaya 275 kişinin başvurduğunu ve jüri üyeleri tarafından yapılan elemelerle 100 kişinin seçildiğini söyledi.

Demir, başvuruların Eskişehir, İzmir, Kütahya, Çanakkale ve Antalya’dan olduğunu belirterek, “Antalya’da kamp sürecinden sonra final elemeleri gerçekleşecek. Kazananın ödülüne ise sponsorlarla karar vereceğiz. Bir de büyük ödül vermeyi düşünüyoruz. Benim gönlümden otomobil geçiyor.” dedi.

Sosyal medya aracılıyla ve SMS ile gerçekleşecek elemelerin finalinin ise 16 Nisan’da yapılacağı bildirildi.