Yüz nakli olan Recep Sertin kazadan önceki hali!

Show TV’nin sevilen programı ‘Gelin Evi’ yeni bölümünde Türkiye’nin beşinci yüz naklini gerçekleştiren Recep Sert’in eşi Esma Sert’in Bursa İnegöl’deki evine misafir oldu. REKLAM SÖYLENTİLERİNE EN HOŞ CEVAP Recep Sert ile reklam için birlikte olduğu iddiaları yüzünden zor gün.