Yüz nakli olan Recep Sertin kazadan önceki hali!
Show TV’nin sevilen programı ‘Gelin Evi’ yeni bölümünde Türkiye’nin beşinci yüz naklini gerçekleştiren Recep Sert’in eşi Esma Sert’in Bursa İnegöl’deki evine misafir oldu. REKLAM SÖYLENTİLERİNE EN HOŞ CEVAP Recep Sert ile reklam için birlikte olduğu iddiaları yüzünden zor gün.
Show TV’nin sevilen programı ‘Gelin Evi’ yeni bölümünde Türkiye’nin beşinci yüz naklini gerçekleştiren Recep Sert’in eşi Esma Sert’in Bursa İnegöl’deki evine misafir oldu.
REKLAM SÖYLENTİLERİNE EN HOŞ CEVAP
Recep Sert ile reklam için birlikte olduğu iddiaları yüzünden zor günler geçiren Esma Sert, çocuğunu kucağına aldıktan sonradan herkesi susturmuştu.
HER ŞEYİ ANLATTI
Programda Recep Sert ile tanışma, nişanlanma ve evlenme dönemlerine ilişkin anılarını paylaşan Esma Sert, eşiyle özel anlarına ilişkin fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.
İşte Recep Sert’in kazadan önceki hali