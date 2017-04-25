Yüzde 100 yerli silahlar Konya’da sergileniyor

24-25 Nisan tarihleri arasında Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisinde piyasaya yeni çıkacak olan silahlar da sergileniyor. Piyasaya yeni çıkacak silahlar hakkında veri veren Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğü Tabanca Şubesinden Mühendis Bilal Ensari Akdemir, “Silahlarımız MPT 55 ve MPT 55 K. MPT 55 emniyet güçlerimizin ihtiyacı üstüne tasarlandı. 5,56 milimetre çapında 3 kilo 300 gram ağırlığında uzun namlu versiyonu. Kısa namlu versiyonu 3 kilo ağırlığında. 850 fişek dakikada atma kapasitesine sahip. Silahımız, 820 metre/saniye namlu çıkışına sahip. AR-GE çalışmaları tamamlandı, Milli Savunma Bakanlığı denetiminde kalifikasyon faaliyetlerini bitirdik. acilen SSM ile sözleşme görüşmelerimiz sürüyor. 23 bin tanenin üzerinde bir siparişimiz var. Bunları inşallah 16 ay içinde hazırlayıp teslim edeceğiz” dedi.

“Silahımızda yurt dışından herhangi bir parça kullanılmıyor”

Silahların tamamen yerli olduğunu söyleyen Akdemir, “Silahımızda yurt dışından herhangi bir tutam kullanılmıyor. Tamamı Türkiye’de Kırıkkale’de silah fabrikamızda ve yurt içindeki öteki tedarikçilerimiz. Konya’dan tedarikçilerimiz var, İstanbul’da var, Ankara’da var. Türkiye’nin geneline yayılmış tedarikçi portföyümüz var. Burada üretilerek son montajı ve testleri fabrikamızda tamamlanmak suretiyle silahları askerimize teslim edebiliyoruz” diye konuştu.

Yeni silahlarının kısa zamanda piyasaya çıkacağını bildiren bir firmanın AR-GE Tasarım Uzmanı Ahmet Polat da, “Konya Savunma Sanayi Zirvesine 3 silahımızla katıldık. Bu ürünlerin tümü yeni ürünlerimiz. İkisi AK 47 platformunda, birisi AR 15 platformunda taktik tüfeklerimiz. Savunma sanayi daha aşağı yapısını yaratıcı tüfekler. AK 47’nin bullpup versiyonu. 8+1, 5+1 ve 2+1 şarjör seçenekleri mevcut. Kendinden nakliye kulpunun üstünde arpacık ve gez ayarı yapılabiliyor, yanak ayarı mevcut. 12 kalibre fişek atan bir tüfeğimiz. 2 ürünümüz 1 ay içerisinde piyasaya çıkacak. Ayrıntılarıyla polimer kaplama, sentetik. Yüzde 100 kendi bünyemizde ürettiğimiz bir mahsul. Yani tasarımından başlıyor, ham madde giriyor, silah olarak çıkıyor. Yüzde 95 biz ihracat ağırlıklı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail Bulut – Uğur Sarı