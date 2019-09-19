“Yüzde 14'lük zamma maruz kalmamız kabul edilebilir değil”

KIRIKKALE (AA) – Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, "Kamu görevlileri olarak 2 yıl içinde toplamda yüzde 14'lük zamma maruz kalmamız asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bu piyasa gerçekleriyle de örtüşen bir şey değil." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Kırıkkale Şubesinin yeni hizmet binasının açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kamu görevlileri olarak yeni bir süreci geride bıraktıklarını ve 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5,5 milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun milli gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi. Mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Kamu İşveren Heyeti'nin 2 yıl için bize öngördüğü yüzde 14'lük zam oranını kabul etmemiz mümkün değildi. Buna tepki verdik. Rakam yükseltilmeyince ve kamu işveren süreci bu şekilde sonuçlandırınca da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na konuyu taşıdık ve hakemin bu konuda hakemlik yapmasını istedik. Üzülerek ifade edelim ki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ismi de artık değişmeli. 'Kamu İşvereni Hakem Kurulu' şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Yüzde 14'lük zammı onaylayan, yeterli gören bir çerçeve üretildi."

Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin hakem kurulundan geçmiş olabileceğini ancak memurların vicdanını geçemediğini ve sınıfta kaldığını savundu.

– "Hükümetin restorasyon sürecini planlaması gerekiyor"

Kamu İşveren Heyeti'nin de bu anlamda sınıfta kaldığını ileri süren Yalçın, "Kamu görevlileri olarak 2 yıl içinde toplamda yüzde 14'lük zamma maruz kalmamız asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bu piyasa gerçekleriyle de örtüşen bir şey değil. Onun için Türkiye'nin bu 2 yıl içinde memurlarını göz önünde bulunduran yeni adımlara ihtiyacı var. Bu konuda hükümetin, nasıl ki belirli sektörlere teşvikler uyguluyorsa kamu görevlileri için de bu yüzde 14'e mahkum etmeyerek teşvikleri öngörebilecek, paketleri devreye koyabilecek bir restorasyon sürecini mutlaka ve mutlaka planlaması gerekiyor." dedi.

Yalçın, memurlar olarak kendilerini millete, medeniyete borçlu hissettiklerini belirterek, işlerinin millete hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Millete borçluyken devletten alacaklı olduklarını savunan Yalçın, "Milli gelirden bizim alacağımız pay, 2 yıl için yüzde 14 olamaz. Enflasyon rakamlarının ortada olduğu, piyasanın kendini çok net olarak hissettirdiği zamlarla ve kamu görevlisinin belinin büküldüğü bir zeminde bizim yüzde 14 gibi bir zammı kabul etmemiz toplu sözleşme masasında beklenmemelidir. Onun için de 'bu sendikacılığın, emek mücadelesinin haysiyetine ve emekçinin onuruna yakışmaz.' diyerek sürece tepkimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.