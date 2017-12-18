Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü muhteşem manzara oluşturdu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün yüzeyi 6 santim buzla kaplandı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini çocuklara hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu.

Doğa harikası görünümü ile hem turistlerin hem çocukların hem de Eskimo usulü balık tutan balıkçıların kış sezonu açıldı. Çocuklar yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde oyun oynayıp kayarken balıkçılarda ilk ağlarını buzla kaplı yüzeyi delerek atmaya başladı.

Ahmet Rıfat Vural

