Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kurulan tohum pazarında sergiye çıkan tohumlar, tanıdık tohumlardan oldukça ayrı çünkü herkes yüzlerce takvim. Bu pazarda para da geçmiyor. Nadide tohumlar değiş tokuş usulü ile el değiştiriyor.

Darı tohumu veren karşılığında pazı tohumu alabiliyor. Nilüfer Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği şenlikte ithal tohumların ve ürünlerin artışına dikkat çekildi.

Meraklılarının doldurduğu karnaval alanı yeşil sohbetlerin de yaşandığı yer oldu. Değiş Tokuş edecek tohumları olmayanlar ise gün sonunu bekledi. Kalan tohumlar da onlara dağıtıldı.