Yüzmek için yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu

KARAMAN (AA) – Karaman’ın Ermenek ilçesinde, yüzmek için yangın söndürme havuzuna giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Katranlı köyünde yaşayan Hümmet Çoşkun, babası Mustafa Çoşkun ve kız kardeşi ile birlikte köy yakınındaki tarlalarına gitti.

Babasının uzaklaşmasının ardından orman yangınlarını söndürmek için yapılan yangın söndürme havuzuna giren Hümmet Coşkun, bir daha havuzdan çıkamadı.

Çocuğun cesedi, köylüler ve babası tarafından sudan çıkarıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hümmet Coşkun’un cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi.