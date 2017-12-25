Yüzü açık keşif yapan şüpheli sonra yüzünü kapatıp hırsızlık yaptı
Olay, iki gün önce saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mehmetvehbi Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çınar’a ait Paşaoğlu Beyaz Döner dükkanına gece saatlerinde kapıyı zorlayarak giren kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, içerisinde bozuk para bulunan yazar kasa çekmecesini masanın üzerinden alıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde para çekmecesinin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Yüzü açık keşif yaptıktan sonra yüzünü kapatıp hırsızlık yaptı
Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerinde hırsızlık şüphelisinin yaklaşık 10 dakika boyunca yüzü açık bir şekilde iş yeri etrafında keşif yaptığı görülüyor. İş yerinin önüne kadar gelip camdan içeriyi kontrol eden şüpheli şahsın, uygun zamanı belirlediği sırada giydiği boğazlı kazağıyla yüzünü gizlemeye çalıştı. Yüzünün gizlendiğini düşünen hırsızlık şüphelisi, hızlı adımlarla geldiği iş yerinin kapısını elindeki aletle zorlayarak açtı. Önceden masanın üzerinde gözüne kestirdiği yazar kasa çekmecesini hızlıca alan şüpheli şahıs, dışarıya çıkarken de çaldığı çekmeceyi sallayarak içerisinde para olup olmadığını kontrol etti. Görüntülerde çekmeceyi ceketinin içerisine gizleyen hırsızlık şüphelisinin, karanlıkta gözlerden kaybolduğu görülüyor.
“Bizim canımız yandı başkasının yanmasın”
İş yeri çalışanlarından Kamil Aydın, şüphelinin etrafı kolaçan ettiğini belirterek, “Işıkla kontrol ediyor, el feneri ile etrafı kontrol ediyor falan sağ solu kontrol ediyor ama içeriye girmesi bunu yapması 8-10 saniye civarı sürüyor. İşini halledip çıkıyor. Bu kadar profesyonelleşmiş zaten bu arkadaş herhalde. Sabah geldiğimizde olayı fark ettik. Polis arkadaşlara gerekeni söyledik, sağ olsunlar ilgilendiler. Cezalandırılmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sorun olan bizden giden değil, başkalarının da canı yanmasın” diye konuştu.
Hırsızlık şüphelisinin yüzü açık bir şekilde keşif yaptığını anlatan Kamil Aydın, şüphelinin en son içeriye gireceği zaman yüzünü kapattığını, profesyonel bir şekilde kapıyı açtığını kaydetti.
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