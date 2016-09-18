“Yüzü asık müşteri görmemek için” pazartesileri çalışmıyor

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir’de, “Keçi” adlı kafesinde sadece kahve ve kek satan, her cumartesi müşterilerine gözleri kapalı çamurdan obje ve patates baskısı ile resim yapma imkanı sunan Rizeli genç işletmeci, “pazartesi sendromu” yaşayanlar nedeniyle de haftanın ilk günü çalışmıyor.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yöneticiliği mezunu 32 yaşındaki Kamil Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce açtığı kafesinin felsefesi olduğunu, bu hayalini gerçekleştirmek için uzun yıllar uğraş verdiğini söyledi.

Üniversite eğitiminin önem taşıdığını fakat insanın istediği gibi yaşamayı başarabilmesinin en etkin yolunun hayallerinin üzerine gitmesi olduğunu dile getiren Güneş, “Keçi inadı” ve “Günah keçisi” deyimlerini değiştirmek adına “keçi felsefesi” oluşturduğunu, topluma faydalı olabilmek için çaba gösterdiğini aktardı.

Güneş, şu görüşleri savundu:

“Bir felsefemiz var, ‘Keçiyi bulun’. İşletmemiz Keçi, Eskişehir’in ara sokaklarından birinde şu anda. Aradığım şey müşteri değil, paylaşım, üretim, gelişim. Hayatı o kadar zor hale getiriyoruz ki. Çok güzel paralar kazanıyor insanlar fakat pazartesiden cuma gününe kadar yüzleri hep asık. Acaba istedikleri, hayallerindeki işi mi yapmıyorlar sırf para için. Biz işletmemiz Keçi’de insanları özüne döndürmeye çalışıyoruz.”

– Pazartesi sendromu nedeniyle kapalı

Güneş, haftanın 6 günü açık iş yerinin sadece pazartesi günleri kapalı olduğunu belirterek, “Malum pazartesi sendromu. Tebessüm eden müşteri istiyorum ben. ‘Neyin var’ diyorum, ‘pazartesi sendromu’ diye cevap veriyor. O zaman ben yokum, açmıyorum. Tebessüm edeceğin zaman geleceksin Keçi’ye.” ifadelerini kullandı.

Güneş, cumartesi günleri düzenledikleri etkinlikler sayesinde müşterilerin keyifli anlar geçirdiğini ve işletmeden mutlu ayrıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Müşteriyi işletmemin üst katındaki atölyeye alıyorum 8’erli, 10’arlı gruplar halinde. Gözlerini bağlıyorum. Önlerine pişmemiş bir parça çamur veriyorum. Biraz müzik ve gerçek hayat başlasın. İçlerinden geleni o çamura yansıtıp farklı eserler ortaya çıkartıyor bu insanlar. Aslında görmeden daha güzel yapıyorlar çünkü ruhunuz güzel şeyler görüyor o anda. Resimlerini ücretsiz burada insanlar sergileyebiliyor. Patates baskısıyla resimler yapıyoruz. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatıp, bilmediklerimizi bilenlerden dinliyoruz. Bu sayede hem gelişiyor hem de kahveyle ayıklıyoruz.”

İşletmede suyun ücretsiz olduğunu vurgulayan Güneş, “Sadece kahve satıyorum. Onu da kafana göre içemezsin. Şeker istiyor kahvesine müşteri, vermiyorum. Bunu kahvenin kendisine hakaret sayarım.” dedi.

Güneş, paylaşmanın önemine işaret ederek, “Bazen söylüyorlar ‘Ne güzel yer’ diye. Anahtarı uzatıp, ‘sabah aç o halde’ diyorum. Keçi inadı değil bu, ‘keçi felsefesi’, paylaşmak lazım” Kredi kartıyla satış yapmıyorum. ‘Sonra verirsin’ diyorum. Vermeyebilir de. Derdimiz, kaliteli, kafası çalışan, samimi, paylaşımcı insanlar kazanmak.” ifadesini kullandı.

– “Gözüm kapalı ne yaptığımı çok merak ettim”

Kafedeki aktiviteye katılan müşterilerden Ozan Bilge Ersoy, pişmemiş çamurla gözü kapalı yapmaya çalıştığı büstü gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Ersoy, yaptığı objeyi görmek için sabırsızlandığını dile getirerek, “Müzik etkileyiciydi ve gözüm kapalı ne yaptığımı çok merak ettim. Gözümü açtığımda yaptığım şeyi görünce mutlu oldum. Çok keyifliydi.” şeklinde konuştu.