Zabıtalar: Halkın bizi anlaması gerek

Birinci Zabıta Çalıştayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) konut sahipliğinde Ankara’da başladı. Büyükşehir belediyeleri zabıta daire başkanları ve müdürlerinin katıldığı çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, İHA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Zabıta Çalıştayı’nın bir amacının da toplumdaki zabıta algısını değiştirmeye yönelik olduğunu gösteren Abdurrahman Karabudak, kendi içlerinde bu konuda bazı çalışmalar yaptıklarını ve zabıta algısının toplumda çok kayda değer olduğunu vurguladı. Halkın yediği, içtiği eğlendiği her alanda onlar için 24 saat çalıştıklarının altını çizen Karabudak, “Ben vatandaşlardan şunu istiyorum; biz tescil dışı ekonomiyle, kayıt dışı sömürüyle çaba ederken bize takviye vermeleri gerekiyor. Arkadaki planda görmedikleri problemleri maalesef biz yaşıyoruz. Çünkü biz Maliye Bakanlığı’nın tescil dışı ekonomi ile çaba ederken; yaşanan arbedeler, yaşanan problemleri gün yüzüne çıkartmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“BİZ DEVLETİN MEMURUYUZ”

Basın mensuplarından ‘bizi tanıyın ve tanıtın’ isteğinde bulunan Karabudak, ”Biz, bir kadar tescil dışı ekonomi ile mücadele ederken, tescil dışı sömürge ile çaba ederken; halkın yedi, içtiği, eğlendiği her alanda onlar için çaba ederken içten bir şey olmasını istiyoruz. Genel gayemiz bu, bunun için de inşallah daha profesyonel, daha hoş, daha verimli çalışmalara devam edeceğiz, sürdürmek zorundayız. Çünkü biz devletin memuruyuz, bunu en iyi şekilde tarif etmek, en iyi şekilde izah etmek istiyoruz bunun içinde basın mensuplarından istirhamımız bizi tanıyın ve tanıtın” açıklaması yaptı.