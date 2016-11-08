Zabıtalara kızdı, sebzelerini yola saçtı

Atlılar Caddesi üstünde seyyar satıcılık yaparak geçimini karşılayan evli ve iki çocuk babası 50 yaşındaki Mustafa Aslan, zabıta ekipleri kadar sebzelerini kaldırılması yönünde uyarıldı. Duruma tepki belirten Aslan, çocuklarının aç olduğunu ve niyetlenmek istediğini ifade ederek, zabıta ekipleri ile tartıştı. “Isyan ediyorum, yeter bundan böyle” diye tepki bildiren Aslan, sebze doymuş kasaları caddeye döktü. Bir vakit sonrada yere yığılarak baygınlık geçiren Aslan’a çevrede yetişenler sahip çıktı. Yaşananları ise çevrede bulunanlar cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

“Bu kez artık bende dayanamadım”

Olayın arkasından İHA muhabirine konuşan Mustafa Aslan, kalp ve astım hastası olduğunu, iş bulamadığı için çocuklarına ekmek götürmek nedeniyle seyyar tezgahta sebze sattığını söyledi. Aslan, “Takriben iki ay önce zabıtalar aynı bu hareketi yaparak beni 2 bin 500 TL zarara soktular. Bu kere artık bende dayanamadım, isyan ettim ve sebzelerimi yere döktüm. Ben yürek ve astım hastasıyım. Kalbimde batarya var. Raporlarım mevcuttur. Bu zabıtalar niçin benimle uğraşıyor? Bunu bilemedim” dedi.

“150 lira bulamadığım için çocuğumu üniversiteye kaydedemedim”

İki kız çocuğu olduğunu ifade eden Aslan, “Onları okutmak zorundayım. 150 lira bulamadığım için kızımın üniversite kaydını dondurdum. Ben seyyar satıcılık yapmazsam akşamları çocuklarıma ne götüreceğim? Bu işi yapmazsam aç kalacağım. İşim bu, diğer da işim yoktur. Yeter bundan böyle diyorum, bizde insanız. Bu yaştan sonradan gidip hırsızlık mı yapayım, adam mı öldüreyim? Bu gidişle bundan böyle çocuklarımı okutamayacağım. Neyle okutayım? Bu işi yapıyorum, yine engel oluyorlar. Ben kalp hastasıyım, bu soğukta beklemem bile risklidir. Fakat ne yapayım, mecburum işte. Raporlarım var, bana inanmıyorsalar araştırsınlar. Zabıtaların maaşı var, toklar, benim neyim var?” diye konuştu.

Feyzullah Taş