Ana Sayfa   >   Genel   >   “Zaman içinde Kayseri” sergisi

“Zaman içinde Kayseri” sergisi

24 Ekim 2016 Pazartesi, 13:50
"Zaman içinde Kayseri" sergisi

Benzer Konular

Eskişehir'de "Yaşam Boyu" sergisi
Eskişehir'de “Yaşam Boyu” sergisi
Şehit Cambaz'ın fotoğrafları ziyarete açıldı
Şehit Cambaz'ın fotoğrafları ziyarete açıldı
"Masum Coğrafyanın Masum Çocukları" fotoğraf sergisi
“Masum Coğrafyanın Masum Çocukları” fotoğraf sergisi

KAYSERİ (AA) – Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından “Zaman içinde Kayseri” sergisi açıldı.

AGÜ srgi salonundaki açılışa, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile sergi sahibi Sevilay Cıngıllıoğlu ve ailesi katıldı.

Sergide, Cıngıllıoğlu ve ailesinin geçmiş dönemde kullandıkları, Kayseri’ye özgü eşyalar sergilendi.

Hamam tası, para ve tütün torbaları, takunyalar, yöresel gelinlik, kahve ocağı gibi eşyalar sergiye katılanların dikkatini çekti.

AGÜ sergi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet