KAYSERİ (AA) – Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından “Zaman içinde Kayseri” sergisi açıldı.

AGÜ srgi salonundaki açılışa, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile sergi sahibi Sevilay Cıngıllıoğlu ve ailesi katıldı.

Sergide, Cıngıllıoğlu ve ailesinin geçmiş dönemde kullandıkları, Kayseri’ye özgü eşyalar sergilendi.

Hamam tası, para ve tütün torbaları, takunyalar, yöresel gelinlik, kahve ocağı gibi eşyalar sergiye katılanların dikkatini çekti.