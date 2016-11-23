“Zamanın içine saklanmış” kıyafetleri gün yüzüne çıkarıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 4 arkadaş, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki “bit pazarlarından” satın aldıkları kıyafetleri yenileyerek, sosyal medya üzerinden satışa çıkarıyor.

Genç girişimcilerden Rümeysa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bir benzerini İstanbul’da gördüklerini ve örnek alarak iş hayatına atıldıklarını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İşi Öğretmenliği bölümünden mezunu olduktan sonra geçmiş dönemlere ait kıyafetlere ilgi duyduğunu belirten Yavuz, iş hayatına bu sektörde devam etme kararı aldığını dile getirdi.

Annesinden kalan bir gömleğin tamir ve bakımını yaptıktan sonra kullanılabilir hale geldiğini görünce geçmiş dönemdeki kıyafetlerin günümüzde de kullanılabileceğini düşündüklerini anlatan Yavuz, sonrasında, satın aldıkları dönem kıyafetlerini onararak sosyal medyada açtıkları “Mahlas” isimli bir hesap üzerinden satmaya başladıklarını ifade etti.

Sabahın çok erken saatlerinde kurulan ikinci el eşya satım alanlarını dolaştıklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

“Sabahın 04.00’ünde bit pazarlarında elinizde fenerlerle kıyafetleri inceliyorsunuz. 1950’li yıllardan bir kıyafeti gördüğünüzde büyük bir heyecan yaşıyorsunuz. Bunu anlatabilmem çok zor. Geçmişe dokunmak küçüklüğümden beri merakımdı. 4 arkadaş bir araya gelerek bu tarz bir girişim için kollarımızı sıvadık. Amacımız kendimize ait bir işletmemizin olması ve sadece Eskişehir’de değil birçok yerden müşterimizin olmasını sağlamak. 3 liraya alıp 50 liraya satıyormuşuz gibi gözükse de, aldığımız ürünlerin kuru temizlemeleri, onarımları, tekrar kullanılabilir hale getirilmesi hem maddi olarak hem de manevi olarak bizi yoruyor fakat biz bu işten keyif alıyoruz.”

– “Zamanda yolculuğun yolunu bulduk”

Özellikle gençlerin geçmişe ciddi merak duyduğunu belirten Yavuz, “Yaşanmışlıklara merakımız artıyor. Haliyle hikayesi olan kıyafetler bunlar. Kim bilir üzerimdeki kazağı kim giydi, mutlu muydu, ne zorluklarla alındı? Elbette hikayesini bulmamız mümkün değil ama en azından hissedebiliyorsunuz. Amacımız para kazanmaktan öte zamanı geri sardırmak. Zaman makinesi icat edilmedi ama biz zamanda yolculuğun yolunu bulduk. Bu sayede hem geziyoruz hem geçmişi buluyoruz hem de isteyen olursa satıyoruz.” diye konuştu.

Girişimcilerden İnci Yıkılmaz da arkadaşlarıyla farklı meslek gruplarında olmalarına rağmen aynı fikir altında bir araya gelerek geçmişe ait kıyafetleri bugüne taşıdıklarını dile getirdi.

Satın aldıkları ürünlerin satılıp satılmamasını umursamadıklarını anlatan Yıkılmaz, “Bizim kültür olarak bir alışveriş çılgınlığımız var. Aslında elimizdekilerin kıymetini bilemiyoruz. Amacımız biraz da sosyal bir mesaj verebilmekti. Moda dediğimiz şey birilerinin örnek gösterdiği şey değil, bize yakışan her neyse odur.” ifadelerini kullandı.