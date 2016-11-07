Zap Suyu üzerindeki asma köprüden gelin geçti

Şehirden 30 kilometre uzaklıkta bulunan, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyü Derav Mahallesi’nde köprü olmadığı için ırk yıllardır Zap Suyunu teleferikle devretmek zorunda kalıyordu. Yıllar sonradan Zap Suyunun aleyhinde tarafında yer alan 20 aile için İl Özel İdaresi göre asma köprü yapıldı. Bir süre önce yaptırılan asma köprüden, ilk defa bir nikah alayı geçti.

Senelerdir Zap Suyu üstünde kurulan teleferikle ilkel yöntemlerle ulaşımlarını karşılayan Derav Mahallesi sakinleri, son günlerde ise asma köprü yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Asma köprü bir uçtan bir uca Zap Suyunun öteki yakasına rahatlıkla geçmenin heyecanını yaşayan semt sakinleri, mahallelerinde ilk kez bir gelinin asma köprüden geçtiğine tanık olduklarını söyledi.

Asma köprüden gelin geçti

Şirin Çiftçi ve Fahamettin Er çifti için Hakkari’deki bir tesiste iki gün iki gece süren ihtişamlı bir düğün töreni yapıldı. Hakkari’den yüzlerce araçlık konvoy, gelini olmak için Üzümcü Köyü Derav Mahallesi’ne hareket etti. Burada çekilen halayların gerisinde beyaz gelinlikli Sevimli Çiftlik Sahibi, halaylar eşliğinde Zap Suyu üstünde kurulan asma köprüden geçirilerek karşıya getirildi. Nikah töreninin yapıldığı tesise getirilen gelin Sevimli Çiftlik Sahibi ve güvey Fahmettin Er, burada davetliler tarafından karşılandı.

Nikah sağdıcı Posta Gazetesi sahibi Rahmi Er, ilk defa asma köprüden gelin geçişinin kendilerine kısmet olduğunu açıklama ederek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak Hakkari ve çevre illerden gelen bütün davetlilere teşekkür etti.

Derav Mahallesi sakinleri ise, yılladır ulaşımlarını teleferikle sağladıklarını belirterek, kendilerine asma köprü yaparak bu sıkıntıdan kurtaran valiliğe teşekkür etti.

Feyzullah Taş